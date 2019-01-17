Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.45
$
66.70
98.00
75.80
Прогноз
21.01 – 28.01
$
66.82
76.96
Индексы и котировки Brent
60.97
–0.08 Золото
1293.80
+0.12 РТС
1154.55
+0.26
Динамика валют
EUR / USD
17.01
1.1397
–0.0001
03.01
1.1398
14.01
03.01
20.12

Бумаги компаний РФ в основном дешевеют в Лондоне 

Прайм 50 минут назад
Фото: globallookpress.com
Бумаги российских компаний в четверг демонстрируют в основном негативную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.28 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опускалась на 0,68% — до 6,24 доллара, "Лукойла" — на 0,78%, до 76,52 доллара, "Новатэка" — на 0,08%, до 178,85 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,14%, до 4,67 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 0,86%, до 26,23 доллара.
Цена бумаг ВТБ росла на 0,04% — до 1,21 доллара, Сбербанка — снижалась на 0,52%, до 12,39 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 0,7%, достигая 16,98 доллара.
Расписки "Норникеля" опускались в стоимости на 1,15% — до 19,7 доллара, "Северстали" — на 0,28%, до 14,28 доллара, НЛМК — на 0,64%, до 22,57 доллара.
Стоимость бумаг "Магнита" росла на 2,7% — до 15,49 доллара, "Ленты" — на 0,38%, до 3,33 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 0,99% — до 2,55 доллара.
Прайм: последние новости
Рубль в начале дня слабо растет к доллару и евро Индекс Мосбиржи продолжит движение к 2450 пунктам Биржи АТР закрылись в основном снижением индексов на новостях вокруг Huawei
Комментарии
Рынки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВТБ стал акционером «Медиалогии»
В ЦБ оценили эффект от повышения ключевой ставки
Дерипаска подал иск к Зюганову43
Бедные и великие: чего стыдятся россияне
Инвесторы раскупили российский госдолг3
Видео
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
02:49
Россия оставит Белоруссию без денег
Экономика
05:33
Кудрин нашел способ вывести Россию в лидеры
Экономика Личный счет
04:27
Россияне спасают деньги от дедолларизации
Личный счет
05:45
Греф вынес неутешительный вердикт Европе
Компании Экономика
06:06
Чубайс поддержал идею «электричества для богатых»
Личный счет
01:11
К дачникам обратились с призывом
Недвижимость
04:22
Напрасные надежды: почему россияне прозябают в бедности
Личный счет Статьи
03:13
Озвучены планы Путина на «Северный поток-2»
Экономика
01:00
Россияне застряли в долговой петле
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение