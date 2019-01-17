Судьба «Русала» станет ключевым триггером рынка 

«Индекс МосБиржи» может вырасти несмотря на проволочки со снятием санкций с «Русала». Так считает аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.
Вчера Сенат США заблокировал сохранение санкций против «Русала» и других активов Олега Дерипаски, хотя российский бизнесмен выполнил условия, поставленные для их снятия.
Воспротивившиеся отмене санкций демократы не сумели набрать необходимое большинство в 60 голосов.
По словам Романа Антонова, ключевым для российского рынка событием вчера стало именно голосование в США — «индекс МосБиржи» снизился на 0,2%.
Сегодня же судьба «Русала» едва ли будет ключевым триггером для рынка, а преодоление «индексом МосБиржи» отметки в 2450 пунктов (по данным на 12:32, 2435,62 пункта), позволит рассчитывать на дальнейший рост.