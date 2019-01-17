Судьба «Русала» станет ключевым триггером рынка

Роман Антонов. «Индекс МосБиржи» может вырасти несмотря на проволочки со снятием санкций с «Русала» . Так считает аналитик Промсвязьбанка

Вчера Сенат США заблокировал сохранение санкций против «Русала» и других активов Олега Дерипаски , хотя российский бизнесмен выполнил условия, поставленные для их снятия.

Воспротивившиеся отмене санкций демократы не сумели набрать необходимое большинство в 60 голосов.

По словам Романа Антонова, ключевым для российского рынка событием вчера стало именно голосование в США — «индекс МосБиржи» снизился на 0,2%.