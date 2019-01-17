Рубль спасет только «аппетит» к риску

Михаил Поддубский. Рубль будет дорожать в ближайшее время лишь при увеличении «аппетита» инвесторов к риску. Об этом заявил аналитик Промсвязьбанка

Вчера рубль и почти все остальные валюты развивающихся стран дорожали (на 0,6-2,1%) по отношению к доллару. Причиной этого могло быть локальное улучшение риск-аппетита на мировых рынках, считает эксперт.

Тем не менее в ближайшее время валюты развивающихся стран, в том числе российская, рискуют столкнуться с локальной коррекцией.

По словам Поддубского, привести к этому может «насыщение» инвесторов риском, то есть ухудшение их риск-аппетита.

Его увеличение, в свою очередь, может стать поводом для рубля расти. Еще одним поводом может стать снижение индекса доллара, в то время как старт 25 января периода налоговых выплат в России едва ли сильно скажется на курсе рубля.