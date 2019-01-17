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Рубль спасет только «аппетит» к риску 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Рубль будет дорожать в ближайшее время лишь при увеличении «аппетита» инвесторов к риску. Об этом заявил аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.
Вчера рубль и почти все остальные валюты развивающихся стран дорожали (на 0,6-2,1%) по отношению к доллару. Причиной этого могло быть локальное улучшение риск-аппетита на мировых рынках, считает эксперт.
Тем не менее в ближайшее время валюты развивающихся стран, в том числе российская, рискуют столкнуться с локальной коррекцией.
По словам Поддубского, привести к этому может «насыщение» инвесторов риском, то есть ухудшение их риск-аппетита.
Его увеличение, в свою очередь, может стать поводом для рубля расти. Еще одним поводом может стать снижение индекса доллара, в то время как старт 25 января периода налоговых выплат в России едва ли сильно скажется на курсе рубля.
«Внешние условия для рубля важнее», — уверены в Промсвязьбанке.
Рынки , Михаил Поддубский , Промсвязьбанк
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