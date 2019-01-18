Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро

На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи

Курс доллара уменьшился на четыре копейки — до 66,33 рубля.

Курс евро упал на три копейки и составил 75,56 рубля.