Позитив возвращается на мировой рынок

Позитив возвращается на мировой рынок, считает аналитик инвестиционной компании «Велес Капитал» Елена Кожухова

Вчера американские фондовые индексы падали в начале дня, по словам Кожуховой, из-за слабости квартальных данных банка Morgan Stanley и ситуации вокруг китайских компаний Huawei и ZTE.

Между тем к концу вчерашней торговой сессии американские индексы выросли примерно на 0,7% — из-за публикаций СМИ о возможной отмене пошлин на китайский импорт, считает эксперт.

Европейский индекс EuroStoxx 50 упал к закрытию торгов на 0,2%, напуганный перспективой «жесткого» брексита.

Сегодняшние торги открылись ростом практически повсюду. Американский S&P 500 вырос на 0,2%, японский Nikkei 225 — на 1,3%, китайские — на 1-1,5%. Нефть подорожала уже примерно на 1%.