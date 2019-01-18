Позитив возвращается на мировой рынок, считает аналитик инвестиционной компании «Велес Капитал» Елена Кожухова.
Вчера американские фондовые индексы падали в начале дня, по словам Кожуховой, из-за слабости квартальных данных банка Morgan Stanley и ситуации вокруг китайских компаний Huawei и ZTE.
Между тем к концу вчерашней торговой сессии американские индексы выросли примерно на 0,7% — из-за публикаций СМИ о возможной отмене пошлин на китайский импорт, считает эксперт.
Европейский индекс EuroStoxx 50 упал к закрытию торгов на 0,2%, напуганный перспективой «жесткого» брексита.
Сегодняшние торги открылись ростом практически повсюду. Американский S&P 500 вырос на 0,2%, японский Nikkei 225 — на 1,3%, китайские — на 1-1,5%. Нефть подорожала уже примерно на 1%.
Ключевыми событиями, которые повлияют на рынки сегодня, Кожухова назвала публикацию ежемесячного отчета Международным энергетическим агентством, еженедельного отчета о динамике буровых установок нефтегазовой компанией Baker Hughes, январского предварительного индекса потребительского доверия Университета Мичигана, а также данных о декабрьских розничных продажах Великобритании и промышленном производстве США в декабре.