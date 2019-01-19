Саудовская Аравия и ОАЭ создадут свою криптовалюту

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты объявили о планах создания криптовалюты, сообщает WAM.

«Трансграничная цифровая валюта будет строго ориентирована на банки на экспериментальном этапе с целью лучшего понимания последствий технологии блокчейн и облегчения трансграничных платежей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что создание криптовалюты также будет способствовать установлению технологических стандартов, оценке рисков кибербезопасности и влияния единой валюты на денежно-кредитную политику.

Страны выдвинули финансовую инициативу на заседании исполнительного комитета совместного координационного совета в Абу-Даби.

Тем временем биткоин продолжает дешеветь. Так, 10 января он потерял более 9% своей стоимости, за него давали 3 671 доллар. 20 января его курс составил менее 3624 долларов.

Добавим, что за прошлый год биткоин снизился в цене в 4,4 раза, потеряв при этом более 71% стоимости. Аналитики считают, что падение продолжится. Прогнозируется дальнейшее падение и других криптовалют.