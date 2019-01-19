Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.30
$
66.55
75.50
75.70
Прогноз
21.01 – 28.01
$
68.45
78.03
Индексы и котировки Brent
62.58
+0.00 Золото
1281.42
+0.05 РТС
1176.42
+0.45
Динамика валют
EUR / USD
18.01
1.1365
–0.0046
06.01
1.1411
15.01
04.01

Саудовская Аравия и ОАЭ создадут свою криптовалюту 

Мир24 + ещё 7 19 часов назад
Фото: pixabay.com
Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты объявили о планах создания криптовалюты, сообщает WAM.
«Трансграничная цифровая валюта будет строго ориентирована на банки на экспериментальном этапе с целью лучшего понимания последствий технологии блокчейн и облегчения трансграничных платежей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что создание криптовалюты также будет способствовать установлению технологических стандартов, оценке рисков кибербезопасности и влияния единой валюты на денежно-кредитную политику.
Страны выдвинули финансовую инициативу на заседании исполнительного комитета совместного координационного совета в Абу-Даби.
Тем временем биткоин продолжает дешеветь. Так, 10 января он потерял более 9% своей стоимости, за него давали 3 671 доллар. 20 января его курс составил менее 3624 долларов.
Добавим, что за прошлый год биткоин снизился в цене в 4,4 раза, потеряв при этом более 71% стоимости. Аналитики считают, что падение продолжится. Прогнозируется дальнейшее падение и других криптовалют.
Мир24: последние новости
Россия и Зимбабве договорились об освоении месторождения платины Австралийке «накрасили» губы бриллиантами Ребенок подождет: депутат ради голосования по Brexit перенесла роды
Комментарии
Рынки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты доходы продавцов квартир в Москве
В Петербурге на продажу выставили квартиру Шостаковича
Ученые задумались о криптовалюте без недостатков биткоина
Грузия анонсировала скорое соглашение с Газпромом
Списание долгов с чеченцев сочли незаконным14
Видео
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
00:38
Депутаты предложили простить всем россиянам долги за ЖКХ
Экономика
02:49
Россия оставит Белоруссию без денег
Экономика
05:33
Кудрин нашел способ вывести Россию в лидеры
Экономика Личный счет
04:27
Россияне спасают деньги от дедолларизации
Личный счет Компании
05:45
Греф вынес неутешительный вердикт Европе
Компании Экономика
06:06
Чубайс поддержал идею «электричества для богатых»
Личный счет
01:11
К дачникам обратились с призывом
Недвижимость
04:22
Напрасные надежды: почему россияне прозябают в бедности
Личный счет Статьи
03:13
Озвучены планы Путина на «Северный поток-2»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение