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Ученые задумались о криптовалюте без недостатков биткоина 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Ученые из семи крупнейших университетов США, включая Массачусетский Технологический институт и Стэнфордский университет, создали команду для создания новой криптовалюты. Об этом пишет Bloomberg.
Новая виртуальная валюта Unit-e будет способна обрабатывать до 10 тысяч транзакций в секунду. Такая скорость многократно превосходит не только «классический» биткоин (от 3,3 до 7 операций), но и централизованную сеть платежной системы Visa (около 1700 транзакций). Для достижения такой производительности исследователям пришлось деконструировать технологию блокчейна и улучшить практически каждый ее элемент.
Сами разработчики не гарантируют успех своему детищу, отмечая риск того, что новая валюта не сможет набрать обороты. При этом они уверены, что их наработки сыграют роль в отдаленной перспективе.
Ожидается, что Unit-e будет запущена во второй половине 2019 года.
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Рынки , Visa , Bloomberg
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