Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.30
$
66.55
75.50
75.70
Прогноз
21.01 – 28.01
$
67.30
76.50
Индексы и котировки Brent
62.58
+0.00 Золото
1281.42
+0.05 РТС
1176.42
+0.45
Динамика валют
EUR / USD
18.01
1.1365
–0.0046
06.01
1.1411
15.01
04.01

Spiegel: концерн Rheinmetall хочет от ФРГ компенсаций за срыв поставок в Саудовскую Аравию 

ТАСС + ещё 2 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Германский оборонный концерн Rheinmetall направил в минэкономики ФРГ официальное письмо, в котором грозит взыскать компенсацию за сорванные поставки вооружений в Саудовскую Аравию. Об этом сообщил в воскресенье журнал Der Spiegel.
Кабмин ФРГ в октябре 2018 года приостановил продажу оружия Эр-Рияду. Это стало реакцией на убийство в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Рестрикции действуют до марта 2019 года, не исключено, что срок будет продлен.
Rheinmetall полагает, что в данной ситуации может рассчитывать на компенсацию, поскольку под эмбарго подпадают уже заключенные сделки, говорится в статье. Это значит, что оборонной промышленности с ущербом для себя приходится разрывать подписанные контракты. Кроме того, концерн опасается недовольства со стороны акционеров.
Объем сорванных поставок официально до сих пор не назывался. Журнал утверждает, что речь идет примерно о €2 млрд
По итогам 2018 года экспорт вооружений из ФРГ сократился на 22,7%, до €4,82 млрд Последний раз рост этого показателя фиксировался в 2015 году, когда Берлин заключил контракты на €7,86 млрд
ТАСС: последние новости
ОПЕК раскрыл уровни сокращения добычи нефти странами Венского соглашения Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги разнонаправленно ЦБ: чистый отток капитала частным сектором из России по итогам 2018 года вырос в 2,7 раза
Комментарии
Рынки , Экономика , Минэкономразвития , Spiegel
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Уровень потребления в России вернулся к докризисному63
В Белоруссии дали прогноз по спору с Россией46
Раскрыты доходы продавцов квартир в Москве
Саудовская Аравия и ОАЭ создадут свою криптовалюту
В Петербурге на продажу выставили квартиру Шостаковича
Видео
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
00:38
Депутаты предложили простить всем россиянам долги за ЖКХ
Экономика
02:49
Россия оставит Белоруссию без денег
Экономика
05:33
Кудрин нашел способ вывести Россию в лидеры
Экономика Личный счет
04:27
Россияне спасают деньги от дедолларизации
Личный счет Компании
05:45
Греф вынес неутешительный вердикт Европе
Компании Экономика
06:06
Чубайс поддержал идею «электричества для богатых»
Личный счет
01:11
К дачникам обратились с призывом
Недвижимость
04:22
Напрасные надежды: почему россияне прозябают в бедности
Личный счет Статьи
03:13
Озвучены планы Путина на «Северный поток-2»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение