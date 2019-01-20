Spiegel: концерн Rheinmetall хочет от ФРГ компенсаций за срыв поставок в Саудовскую Аравию

Германский оборонный концерн Rheinmetall направил в минэкономики ФРГ официальное письмо, в котором грозит взыскать компенсацию за сорванные поставки вооружений в Саудовскую Аравию. Об этом сообщил в воскресенье журнал Der Spiegel.

Кабмин ФРГ в октябре 2018 года приостановил продажу оружия Эр-Рияду. Это стало реакцией на убийство в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Рестрикции действуют до марта 2019 года, не исключено, что срок будет продлен.

Rheinmetall полагает, что в данной ситуации может рассчитывать на компенсацию, поскольку под эмбарго подпадают уже заключенные сделки, говорится в статье. Это значит, что оборонной промышленности с ущербом для себя приходится разрывать подписанные контракты. Кроме того, концерн опасается недовольства со стороны акционеров.

Объем сорванных поставок официально до сих пор не назывался. Журнал утверждает, что речь идет примерно о €2 млрд

По итогам 2018 года экспорт вооружений из ФРГ сократился на 22,7%, до €4,82 млрд Последний раз рост этого показателя фиксировался в 2015 году, когда Берлин заключил контракты на €7,86 млрд