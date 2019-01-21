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Биржи АТР в основном растут после статистики по ВВП Китая 

Прайм 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно растут после выхода данных по ВВП Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.48 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,46% — до 2608 пунктов, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,56%, до 1329,49 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index повышался на 0,33% — до 27177,65 пункта, южнокорейский KOSPI — снижался на 0,03%, до 2123,57 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 0,32% — до 20731,91 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся по итогам торгов на 0,18% — до 5890,4 пункта.
В центре внимания рынков в понедельник оказалась статистика из Китая. Согласно официальным данным, темпы роста ВВП КНР в 2018 году составили 6,6% против 6,8% в 2017 году. Это стало худшим показателем за последние 28 лет, однако лучше официального прогноза. Власти Китая устанавливали планку роста ВВП на 2018 год на уровне около 6,5%. ВВП страны в четвертом квартале вырос в годовом исчислении на 6,4%, а в квартальном — на 1,5%, что совпало с прогнозами аналитиков.
Как сказал агентству Рейтер экономист Macquarie Capital Ларри Ху (Larry Hu), реакция рынков на статистику оказалась не слишком активной, — "инвесторы уже знали, что рост экономики КНР замедляется, и можно ожидать поддерживающей политики от властей".
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