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Российские индексы растут в начале торгов 

Банки.ру + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Фондовые торги в РФ стартовали в понедельник в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи по состоянию на 10:03 мск прибавил 0,13% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 2 476,77 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени повысился на 0,1% — до отметки 1 177,65.
«Российский фондовый рынок в пятницу прибавил более 1% по индексу Мосбиржи, сумев выйти из диапазона 2400—2450 пунктов, в котором находился большую часть времени на горизонте последней недели. Учитывая сохранение умеренно-позитивного аппетита к риску, в ближайшие пару торговых сессий следующей целью для индекса может стать диапазон 2480-2500 пунктов», — комментирует аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.
Банки.ру: последние новости
Официальный курс доллара снизился на 32 копейки, евро — на 50 Курс доллара превысил 67 рублей, евро — 77 Индексы РФ завершили торги разнонаправленно
Рынки , Недвижимость , Михаил Поддубский , Промсвязьбанк , Московская биржа
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