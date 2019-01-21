Российские индексы растут в начале торгов

Фондовые торги в РФ стартовали в понедельник в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи

Индекс Мосбиржи по состоянию на 10:03 мск прибавил 0,13% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 2 476,77 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени повысился на 0,1% — до отметки 1 177,65.