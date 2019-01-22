Пришло время покупать валюту

Первая полноценная рабочая неделя нового года оказалась достаточно успешной для рубля: он укрепился к доллару примерно на 0,9%, к евро — на 1,7%. И это — невзирая на возвращение Центробанка , который возобновил скупку валюты для Минфина

Российская валюта стала одним из лидеров роста. Среди развивающихся стран за аналогичный период лишь турецкая лира укрепилась в паре с долларом — на 1,7%, а тайский бат — на 0,4%. Подавляющее большинство других валют emerging markets завершили неделю в минусе. Но рубль по-прежнему сильно зависит от влияния внешних факторов, весьма переменчивых.

Спасибо Америке

Основную поддержку рублю оказал шатдаун в США, считает вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский . Во-первых, затяжной перерыв в работе американского правительства нервирует инвесторов. Никто не знает, как долго все это продлится, и чем закончится. А закончиться, по словам эксперта, может очень печально, вплоть до обвала американского фондового рынка.

В результате доллар падает ко многим мировым валютам. На этом фоне, кстати, растет спрос на золото — традиционный защитный актив.

Во-вторых, шатдаун не позволяет ввести новые санкции против России, которые были анонсированы в прошлом году. Президент США Дональд Трамп сосредоточился на борьбе с конгрессом, и у него просто нет ни времени, ни даже сотрудников, чтобы разрабатывать новый пакет ограничительных мер. Парламентариям, соответственно, сейчас тоже не до санкций. Поэтому внутрироссийские политические риски снизились.

Зато повысились ставки Банка России. И сочетание этих факторов пробудило аппетит спекулянтов, которые снова с головой окунулись в carry trade. В прошлую среду Минфин весьма удачно разместил довольно большой пакет ценных бумаг.

«Инвесторы почуяли запах прибыли и меньшего риска. У нас процентные ставки растут, carry trade становятся более выгодным. Народ закупается нашими ОФЗ и рассчитывает заработать на этом», — поясняет аналитик.

По его прогнозам, интерес к carry trade сохранится и в ближайшие полгода, так как ЦБ намекал, что не исключает дальнейшего повышения ставок, в том числе достаточно резкого. Регулятор опасается всплеска инфляции из-за роста НДС и других негативных факторов.

Нефть дорожает

Еще один важный фактор — цены на нефть. С начала года цена Brent выросла более чем на 16% и стабильно держится в районе 60 долларов за баррель. При этом уже три недели подряд уменьшается число действующих буровых установок в США, максимальными с 2016 года темпами. Согласно последнему отчету нефтесервисной компании Baker Hughes, на прошлой неделе их количество сократилось до 852 единиц.

Тревожным мазком на эту радужную картинку ложатся новости из Китая: рост его экономики продолжает замедляться. По итогам 2018 года китайский ВВП прибавил 6,6% — это минимальный уровень с 1990 года. За четвертый квартал рост составил 6,4% и стал рекордно низким за последнее десятилетие, отчиталось Главное статистическое управление КНР в понедельник. Остывающая китайская экономика может предъявить меньший, чем ожидается, спрос на энергоресурсы.

Добавляют позитива рублю и хорошие макроэкономические индикаторы: у России профицит бюджета за прошлый год, и огромный профицит торгового баланса, отмечает директор информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев

Надо брать

Как долго продлится этот благоприятный для российской валюты период сказать трудно, отмечают эксперты, поскольку неизвестно, когда закончится шатдаун в США, как скоро американские политики вернутся к вопросу санкций, и какими они окажутся в итоге.

Вязовский полагает, что Белый дом и конгресс сумеют договориться уже в ближайшие пару недель. И тогда рубль может пойти на разворот, особенно если динамика нефтяных котировок тоже изменится, а предпосылки к этому есть. В частности, примерно в то же время подойдет к концу отопительный сезон в западном полушарии. При этом эксперт считает, что выше 70 рублей доллар все равно не заберется.

«У нас самая недооцененная валюта в мире. Если бы не было санкций, рубль очень сильно бы укрепился», — отмечает он.

Если новые антироссийские санкции, которые могут ввести США, разрешив свои внутренние противоречия, окажутся точечными, на курс рубля они не сильно повлияют, считает Разуваев. Если же дело дойдет до ограничительных мер против ОФЗ и блокировки долларовых корсчетов российских банков, конечно, национальная валюта отправится в пике.

Но подобный сценарий эксперт считает маловероятным, поскольку вес России в глобальной экономике не такой уж маленький, и это слишком сильно ударит по глобальным рынкам.

Вместе с тем, аналитик верит, что уже в текущем году мировую экономику накроет новый глобальный кризис. А если случится обвал фондовых и сырьевых рынков, все побегут в казначейские бумаги США и в доллар. Американская валюта будет дорожать по всему миру, рубль, соответственно, дешеветь вместе со всеми остальными валютами.

Но пока не исключено, что в ближайшее время рубль продолжит укрепляться. Однако рассчитывать на существенный рост в любом случае не стоит — помешают интервенции ЦБ. Так что тем, кому нужны доллары или евро (например, для будущих летних отпусков), эксперты советуют покупать валюту уже сейчас, маленькими порциями.