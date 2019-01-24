Возьмет cвое: Bank of America пообещал резкое укрепление рубля

В этом году доллар заметно просядет — до 62 рублей. Такой прогноз озвучил один из крупнейших инвестбанков США — Bank of America Merrill Lynch . Одна из причин — серьезный приток иностранной валюты в Россию. Отечественные аналитики подтверждают: рубль поддержат хорошие макроэкономические показатели, а также нефтяные цены, относительно которых российская денежная единица сильно недооценена. Насколько оправдан подобный оптимизм — в материале РИА Новости

Сильные макроэкономические показатели

С начала года рубль к доллару вырос на четыре процента, и, как уверяют аналитики, это не предел. Одним из ключевых факторов поддержки рубля в Bank of America называют увеличивающийся профицит платежного баланса: валютные поступления в Россию превышают отток средств за границу.

В 2018 году этот показатель, по данным ЦБ, увеличился в 3,5 раза — до рекордных 114,9 миллиарда долларов. Bank of America прогнозирует в январе-марте профицит на уровне 31 миллиарда, а по итогам года — 101 миллиард.

Ощутимо поддерживает рубль и другой макроэкономический фактор — профицит торгового баланса, означающий, что страна больше экспортирует, чем импортирует.

С 15 января Банк России возобновил покупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила. Выход регулятора с интервенциями должен был, по идее, ослабить рубль. Но, как констатируют в Bank of America, возвращение ЦБ прошло практически незаметно. По мнению аналитиков, российский регулятор, скорее всего, не станет увеличивать закупки валюты, так что негативного влияния на курс рубля удастся избежать.

Политика ЦБ

У рубля есть и другие причины для укрепления. Размер российских золотовалютных резервов (472 миллиарда долларов) впервые за многие годы превысил сумму внешней задолженности (около 454 миллиардов долларов).

"Инфляция в январе оказалась не столь сильной, как прогнозировалось, значит, ЦБ с большой вероятностью вернется к снижению ставки во втором полугодии, что послужит стимулом для притока средств на российский долговой рынок и укрепления рубля", — говорит Андрей Кочетков, старший аналитик компании "Открытие брокер".

В ближайшей перспективе, если в феврале инфляция не затормозится (а в январе темпы роста цен в три раза превысили показатели того же периода прошлого года), снова стоит ждать вмешательства денежных властей.

"В этом случае 22 марта ЦБ повысит ставку, что опять же приведет к укреплению российской валюты, и мы вполне можем увидеть доллар по 62 рубля", — отмечает Андрей Верников, замдиректора по инвестиционному анализу ИК "Церих кэпитал менеджмент".

Цены на нефть

Доллар, скорее всего, ослабеет относительно всех крупных мировых валют, причем уже в первом квартале этого года. Одна из причин — смягчение политики ФРС США : эксперты уверены, что Федрезерв откажется от политики повышения ставок.

В пользу рубля и цены на нефть. При сегодняшних котировках черного золота в районе 62 долларов за баррель российская валюта выглядит сильно недооцененной.

Эксперты полагают, что нефть в этом году подорожает и главным фактором тут могут стать американские санкции против Ирана.

Как рассказал РИА Новости директор департамента аналитики "Альфа-Форекс" Андрей Диргин, при текущих нефтяных ценах доллар должен опуститься до отметки примерно в 63,5 рубля.

Антииранские санкции

Санкции, вступившие в силу в ноябре 2018 года, сократили поставки иранской нефти на рынок примерно на 1,3 миллиона баррелей в день. Однако для некоторых стран Вашингтон сделал исключение — они по-прежнему закупают у Тегерана порядка миллиона баррелей в день. Если в середине мая американцы не продлят разрешение на импорт, поставки на мировой рынок упадут на этот самый миллион баррелей.

"Это окажет огромное влияние на цены, которые могут подскочить на 15-20 долларов за "бочку", — уверен старший экономист Cornerstone Macro Иэн Стюарт.

С соответствующими позитивными последствиями для курса рубля.

Еще один важный фактор — переговоры США и Китая по коммерческим вопросам. Если до марта сторонам не удастся прийти к согласию, замаячит призрак масштабной торговой войны.