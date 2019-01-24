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Курс доллара: холодная погода опустит доллар до уровня ноября 2018 года 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: РИА Новости
На севере США из-за холодной погоды растет потребление топлива. Это должно поднять цены на нефть, считают экономисты. Поэтому существует вероятность, что курс доллара опустится ниже знаковой отметки.
Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК Фридом Финанс, специально для "Российской газеты":
— Сегодня Московская биржа откроется вблизи уровней закрытия предыдущего торгового дня (пара доллар-рубль закрылась вблизи 66,05, евро-рубль — 75,25). Утром нет значимой статистики, поэтому не ожидаем гэпа на открытии.
Центральным международным событием станет заседание Европейского ЦБ. Основная и депозитная ставки, вероятнее всего, будут оставлены без изменений, это уже заложено в курсы.
Евро продолжает слабеть к доллару после относительно недолгого укрепления. Европейской валюте не помогает даже shutdown американского правительства. Хотя shutdown и затянулся, он не может продолжаться бесконечно. Участники рынка ожидают его завершения до конца месяца. Однако если кризис обострится, доллар, по всей видимости, будет слабеть к евро и другим валютам.
Также сегодня в США будет опубликована статистика по запасам нефти и нефтепродуктов. Ожидается, что они немного вырастут. Однако на севере Штатов сейчас холодная погода, и потребление топлива растет. Поэтому цена на нефть, скорее всего, пойдет наверх, в диапазон 62-63 доллара за баррель. Это поддержит рубль.
Еще российскую валюту поддержат пятничные крупные налоговые выплаты. Компании и банки заплатят свыше 900 миллиардов рублей. В связи с этим существует вероятность пробития курсом доллара вниз отметки 66 рублей впервые за два месяца.
Ожидаю, что пара доллар-рубль сегодня закроется вблизи отметки 66. В случае роста цены на нефть выше 63 долларов за баррель, курс может достичь 65,5. Пара евро-рубль закроется в диапазоне 74,8-75,2.
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Комментарии3
Рынки , Московская биржа , ЕЦБ , "Российская газета" , Евро , Доллар
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