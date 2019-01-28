«Двоевластие» в Венесуэле отразится на нефти

Геополитическая и экономическая обстановка в мире не позволит нефти подорожать более чем на 1,5 доллара в ближайшее время, считает аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук.

По его словам, ныне на нефтяные котировки давят рекордная и продолжающая увеличиваться добыча в США (11,9 миллиона баррелей в сутки), рост спроса на нефтепродукты там же и риски сокращения предложения в странах ОПЕК+, в том числе в Венесуэле.

«Ситуация потенциального двоевластия создает серьезный риск сокращения поставок из этой страны, (которая. — Прим. ред.) занимает первое место в мире по доказанным запасам нефти», — отмечают в «Алго Капитал».

В инвестиционной компании добавили, что рынок нефти по-прежнему «очень чувствителен» к геополитическим рискам, а Владимир Лящук спрогнозировал, что в краткосрочной перспективе цена нефти марки «Брент» будет пребывать в диапазоне 60-62 доллара за баррель.