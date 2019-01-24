Рубль преодолел «психологически важную» отметку

Тестируемая рублем отметка в 66 рублей за доллар — «психологически важная», считают в Росбанке

Вчера российская валюта приблизилась к ней вплотную — подорожала на 0,6% до 66,1. Как отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский , это уже пятая подряд торговая сессия, в течение которой пара доллар/рубль торгуется в узком диапазоне 66-66,5.

По его словам, вчера рубль рос за счет локальной коррекции доллара на глобальном валютном рынке. По той же причине накануне дорожали (на 0,7-1,2%) валюты почти всех развивающихся стран — турецкая лира, бразильский реал, мексиканский песо и южноафриканский ранд.

Поддубский прогнозирует, что в ближайшее время пара доллар/рубль может сменить диапазон на 65,5-66.

«При этом поводов для какого-либо сильного роста волатильности в рубле пока не хватает», — считает он.

В Росбанке же полагают, что вскоре влияние на рубль может оказать попытка государственного переворота в Венесуэле — это грозит снижением и без того падающей из-за соглашения ОПЕК+ нефтедобычи и, как следствие, падением цен на нефть, по-прежнему способных влиять на российскую валюту.