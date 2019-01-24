Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.90
$
66.10
74.80
74.95
Прогноз
21.01 – 28.01
$
66.60
75.60
Индексы и котировки Brent
60.60
+0.05 Золото
1279.73
+0.00 РТС
1184.09
–0.17
Динамика валют
EUR / USD
24.01
1.1345
–0.0153
10.01
1.1498
21.01
10.01
28.12

Рубль преодолел «психологически важную» отметку 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
Тестируемая рублем отметка в 66 рублей за доллар — «психологически важная», считают в Росбанке.
Вчера российская валюта приблизилась к ней вплотную — подорожала на 0,6% до 66,1. Как отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский, это уже пятая подряд торговая сессия, в течение которой пара доллар/рубль торгуется в узком диапазоне 66-66,5.
По его словам, вчера рубль рос за счет локальной коррекции доллара на глобальном валютном рынке. По той же причине накануне дорожали (на 0,7-1,2%) валюты почти всех развивающихся стран — турецкая лира, бразильский реал, мексиканский песо и южноафриканский ранд.
Поддубский прогнозирует, что в ближайшее время пара доллар/рубль может сменить диапазон на 65,5-66.
«При этом поводов для какого-либо сильного роста волатильности в рубле пока не хватает», — считает он.
В Росбанке же полагают, что вскоре влияние на рубль может оказать попытка государственного переворота в Венесуэле — это грозит снижением и без того падающей из-за соглашения ОПЕК+ нефтедобычи и, как следствие, падением цен на нефть, по-прежнему способных влиять на российскую валюту.
Комментарии
Рынки , Михаил Поддубский , Росбанк , Промсвязьбанк
Читайте также
Видео
00:48
«Наводим порядок»: почему в Чечне не платят за газ
Экономика Статьи
04:27
В России нашли новую замену доллару
Экономика
03:24
Россия строит триллионный маршрут для всего мира
Экономика Статьи
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
33:31
Кадыров сделал заявление по долгам за газ в Чечне
Экономика
08:49
Россия теряет миллиарды из-за НДС
Экономика
03:24
Меркель приняла решение по поставкам российского газа
Экономика
04:28
Европа испугалась остаться без российского газа
Экономика В мире
03:43
Украина провалила сделку по газу
Экономика Статьи
01:00
Когда начнется слежка за деньгами россиян
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение