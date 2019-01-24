Минфин «растворил» позитив на рынке ОФЗ 

Неудача российского Министерства финансов «растворила» позитив на рынке ОФЗ, считают в Росбанке.
В начале вчерашней сессии на рынке облигаций федерального займа царили позитивные настроения, однако публикация итогов первичных аукционов Минфина все изменила.
Ведомство, несмотря на «весомость» предложенной премии по доходности, привлекло лишь 17,5 миллиарда рублей, хотя планировало привлечь 30 миллиардов.
«Даже величина спроса не дотянула до объема предложения», — удивляются в Росбанке.
Тем не менее, подчеркивают там, тот факт, что нерезиденты не продают российские ОФЗ активно, позитивен сам по себе, однако лишь вкупе с активными покупками позволит продолжить ралли.
«Активные покупатели, возможно, ожидают как минимум дальнейшего улучшения внешних условий для наращивания позиций», — отмечают в кредитной организации.