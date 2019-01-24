Минфин «растворил» позитив на рынке ОФЗ

В начале вчерашней сессии на рынке облигаций федерального займа царили позитивные настроения, однако публикация итогов первичных аукционов Минфина все изменила.

Ведомство, несмотря на «весомость» предложенной премии по доходности, привлекло лишь 17,5 миллиарда рублей, хотя планировало привлечь 30 миллиардов.

«Даже величина спроса не дотянула до объема предложения», — удивляются в Росбанке.

Тем не менее, подчеркивают там, тот факт, что нерезиденты не продают российские ОФЗ активно, позитивен сам по себе, однако лишь вкупе с активными покупками позволит продолжить ралли.