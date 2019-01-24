Почему бензин будет дорожать бесконечно

В четверг биржевые цены на моторное топливо в России неожиданно снизились — на доли процента, но важен сам факт — поскольку рост цен на бензин и дизтопливо с начала года по 14 января составил 0,5% и 0,8% соответственно.

Однако аналитики считают, что цены на бензин после 31 марта могут начать расти.

Это будет связано с тем, что правительство пока не рассматривает пролонгацию соглашения с нефтяниками о заморозке цен на топливо и рассчитывает, что с апреля начнут работать механизмы рыночного регулирования и цены будут стабильными.

Как убежден Вячеслав Белобжецкий, руководитель консалтинговой группы «Логистика. Бизнес. Решения», делать какие-угодно прогнозы цен на моторное топливо в российских условиях совершенно бессмысленно.

Цены на нефтепродукты в России не подчиняются рыночным законам, потому что этот рынок у нас рынком в полном смысле слова не является: он весь поделен между несколькими компаниями, которые между собой договариваются, какой уровень цен им необходим. Так называемые независимые продавцы топлива не делают в этом сегменте никакой погоды, потому что они, по сути, независимыми тоже не являются, — сказал он.

Рентабельность на рынке топлива намного выше, чем пытаются это представить владельцы АЗС, подчеркивает эксперт.

Это связано с тем, что бензин и дизель являются товарами повседневного спроса, причем спрос этот неэластичный — он мало зависит от цен: люди не могут отказаться от транспорта. Поэтому владельцы АЗС делают плохую мину при хорошей игре: жалуются на низкую маржинальность, а на самом деле просто хотят зарабатывать еще больше, — считает он.

При этом правительство никак не может или не хочет взят в толк, что его задача — создавать комфортную среду для всего населения страны, а не для тех или иных групп интересов, вздыхает Белобжецкий.

Чтобы создать комфортную среду, требуется сперва создать среду конкурентную — это касается и топливного рынка, и любого другого. А без этого цены на топливо будут только расти, потому что владельцы нефтяных компаний и их управленцы не намерены себе ни в чем отказывать. Перераспределять заработанные деньги в интересах общества эти люди добровольно не станут никогда, — уверен он.

Топливо не может стать дешевле еще и в силу постоянно растущей затратности добычи и производства нефтепродуктов, устаревания производственных фондов, истощения легкодоступных месторождений, удорожания импортного оборудования.

Однако российские потребители сами виноваты в том, что жадным нефтяникам никто не «дает по рукам».

Где у нас в обществе протестное движение против роста цен? Я не имею ввиду политический протест, я говорю сейчас о сугубо конкретных мерах противодействия монополизму. Почему, например, владельцы сельхозпредприятий не объявят всеобщую забастовку с требованием снизить цены на солярку? Или любая другая отрасль, которой отрезают доступ к ресурсам, не дают войти на рынок — почему они молчат? — удивляется Белобжецкий.

Правительству приходится выбирать между плохим и очень плохим решением проблемы, потому что решения, которое устроило бы всех участников топливного рынка, в текущих условиях не существует, объясняет научный сотрудник Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института Андрей Гордеев

Шаги, которые власти предпринимают, идут в логике командно-административной системы, но никак не рыночной. Эти шаги усиливают зарегулированность рынка, а это, как мы знаем, всегда приводит не к насыщению рынка, а напротив, к сокращению производства. То есть вместо контроля над ценами на топливо мы получим механизм, который будет работать на их рост, — сказал он.

Намеченные к исполнению меры по ведению лицензирования экспорта нефтепродуктов вкупе с повышением на них акцизов снизят маржинальность нефтепереработки до уровня, когда производить моторное топливо станет просто невыгодно, и нефтяники предпочтут продавать сырую нефть. То есть вместо насыщения рынка топлива мы получим его дефицит.

Введение лицензирования экспорта топлива — это частный случай предложения о полном запрете экспортных поставок, которое тоже рассматривалось в правительстве. Но такой крайний вариант не был принят по причинам уже скорее политического, чем экономического характера: Россия поставляет топливо на рынки ЕАЭС, и она не может прекратить эти поставки странам, зависящим от них в некоторых случаях на 100%, — говорит Гордеев.

Самым разумным поведением в такой обстановке было бы, как ни странно, самоустранение регулирующих органов от вмешательства в дела топливного сектора как минимум в ближайшие месяцы, считает эксперт: потому что зимой спрос на бензин снижается естественным образом и, соответственно, рост цен при свободном ценообразовании оказался бы некритичным сам по себе.