Биржи АТР, кроме Японии, растут на оптимизме из США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно положительную динамику в понедельник на фоне роста бирж США в пятницу после новостей о прекращении "шатдауна", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.56 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,32% — до 2610,14 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,26%, до 1323,46 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index рос 0,42% — до 27684,23 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,38%, до 2186,62 пункта. Японский Nikkei 225 опускался на 0,34% — до 20702,17 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — повышался на 0,68%, до 5905,6 пункта.

Участники торгов в Азии обратили внимание на то, что основные фондовые индексы США выросли в пятницу в пределах 1,3% на фоне договоренностей о временном восстановлении работы американского правительства. Президент США Дональд Трамп в пятницу неожиданно уступил демократам в конгрессе и согласился подписать временный бюджет на три недели — до 15 февраля, остановив рекордный по продолжительности 35-дневный "шатдаун" — временное прекращение работы федеральных ведомств из-за отсутствия финансирования. По оценкам рейтингового агентства S&P, американская экономика потеряла по меньшей мере шесть миллиардов долларов из-за "шатдауна".

"Восстановление работы правительства США принесло облегчение. Но еще более сложная задача заключается в предотвращении нового "шатдауна" 15 февраля. На этом фоне прогресс в переговорах между республиканцами и демократами в течение следующих трех недель имеет решающее значение", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение аналитиков Mizuho Bank.

В то же время японский рынок находится под давлением на фоне укрепления курса иены к доллару, что негативно отражается на экспортерах страны. В понедельник доллар дешевеет к иене до 109,4 иены со 109,53 иены за доллар в пятницу.