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Фондовые торги в РФ открылись в «зеленой зоне» 

Банки.ру + ещё 4 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Фондовые торги в России открылись в понедельник в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:05 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,07%, составив 2 499,96 пункта. Индекс РТС на этот же момент времени повысился на 0,28% — до отметки 1 195,37.
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Рынки , Экономика , Московская биржа
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