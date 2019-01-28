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Фондовые торги в РФ открылись в «зеленой зоне»
Банки.ру
+
ещё 4
40 минут назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Фондовые торги в России открылись в понедельник в плюсе, свидетельствуют данные
Московской биржи
.
На 10:05 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,07%, составив 2 499,96 пункта. Индекс РТС на этот же момент времени повысился на 0,28% — до отметки 1 195,37.
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Фондовые торги в РФ открылись в плюсе
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