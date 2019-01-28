Фондовые торги в РФ открылись в «зеленой зоне»

Фондовые торги в России открылись в понедельник в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:05 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,07%, составив 2 499,96 пункта. Индекс РТС на этот же момент времени повысился на 0,28% — до отметки 1 195,37.