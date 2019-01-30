ФРС обеспечит рост нефти 

Нефть не подорожает больше чем на доллар даже несмотря на решение ФРС США не поднимать ключевую ставку, полагает аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук.
30 января Федрезерв сохранил ставку на уровне 2,25-2,5%, в сопроводительном заявлении регулятора не было упоминания о вероятности ее грядущего повышения, а глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции заявил об ухудшении глобальных макроэкономических условий и повышении неопределенности.
В результате такого решения и таких заявлений доллар ослаб, а спрос на рисковые активы, в том числе на нефть, вырос.
Котировки нефти марки «Брент», прогнозирует Лящук, в краткосрочной перспективе могут продолжить рост, однако едва ли превысят 63 доллара за баррель, так как отраслевая статистика в США «не впечатляет» — динамика спроса на нефтепродукты слаба.
« (Это. — Прим. ред.) пока не позволяет продолжить уверенные покупки на рынке», — объяснил аналитик.