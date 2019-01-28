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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро 

RT на русском + ещё 2 3 часа назад
Фото: Reuters
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара уменьшился на 13 копеек — до 65,87 рубля.
Курс евро снизился на 20 копеек и составил 75,12 рубля.
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