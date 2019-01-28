Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
26.01
$
65.9170
–0.0846
€
74.6312
–0.3994
ММВБ
28.01 13:00
$
65.9575
+0.0000
€
75.2400
+0.0925
Forex
28.01 13:00
$
65.9878
+0.0328
€
75.3076
+0.0677
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.95
$
66.24
€
75.17
€
75.40
Прогноз
04.02 – 11.02
$
65.82
€
74.87
Индексы и котировки
Brent
60.56
+0.15
Золото
1301.09
+0.04
РТС
1187.55
–0.09
Динамика валют
EUR / USD
28.01
1.1411
–0.0058
14.01
1.1469
24.01
14.01
02.01
Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро
RT на русском
+
ещё 2
3 часа назад
Фото:
Reuters
Комментарии
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара уменьшился на 13 копеек — до 65,87 рубля.
Курс евро снизился на 20 копеек и составил 75,12 рубля.
Читать ещё •••
RT на русском: последние новости
Сможет ли евро отыграть у доллара прошлогодние потери
Рубль растёт к доллару
Мировые цены на нефть снижаются
Рынки
,
Московская биржа
,
Евро
,
Доллар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Польша попала в зависимость от Газпрома
Крах Украины: без российского газа жизни нет
США отбирают российский алюминий
1
Упавшие доходы россиян не дадут ВВП расти
1
На Украине обвинили МВФ в захвате
1
Видео
Россиян предупредили о еще одном росте цен
Личный счет
00:48
«Наводим порядок»: почему в Чечне не платят за газ
Экономика
Статьи
Дерипаска потерял контроль над активами
Компании
Личный счет
Греф обрадовал россиян прогнозами по ипотеке
Недвижимость
«Лишимся российского газа»: Киев испугался «Турецкого потока»
Компании
Статьи
04:27
В России нашли новую замену доллару
Экономика
03:24
Россия строит триллионный маршрут для всего мира
Экономика
Статьи
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика
Статьи
33:31
Кадыров сделал заявление по долгам за газ в Чечне
Экономика
08:49
Россия теряет миллиарды из-за НДС
Экономика
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2019
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение