Биржи АТР закрылись в основном снижением перед переговорами США и Китая

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в понедельник преимущественно снижением на фоне осторожности инвесторов перед торговыми переговорами США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,18%, до 2596,98 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,38%, до 1314,99 пункта. Гонконгский Hang Seng Index вырос на 7,77 пункта, до 27576,96 пункта, корейский KOSPI — снизился на 0,02%, до 2177,3 пункта. Японский Nikkei 225 подешевел на 0,6%, до 20649 пунктов. Биржа Австралии была закрыта в связи с национальным праздником. По итогам пятницы австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,68% — до 5905,6 пункта.

Участники торгов предпочли проявить осторожность перед встречей представителей Китая и США 30 или 31 января в Вашингтоне для обсуждения торговых вопросов. Предполагается, что в переговорах примут участие вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

"Хотя прийти к соглашению сложно, у обеих сторон мало мотивов для эскалации напряженности. Рынки, по крайней мере, ожидают продолжения "перемирия" в повышении пошлин после начала марта, пока обе стороны продолжают работать над более сложными вопросами", — сказал стратег J. P. Morgan Asset Management Тай Хуэй (Tai Hui), мнение которого приводит агентство Франс Пресс.