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ЦБ не удалось обрушить рубль 

Рамблер 42 минуты назад
Фото: ТАСС
Рубль преодолел негатив от возобновления Центробанком отложенных покупок валюты, считают в Росбанке.
На прошлой неделе ЦБ объявил о возобновлении отложенных в 2018 году покупок в рамках бюджетного правила. Именно поэтому, как считает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский, рубль подешевел в пятницу до 66-и за доллар.
Однако уже сегодня рубль преодолел негатив по этому поводу. В Росбанке это объясняют возобновлением деятельности правительства США, а также снятием санкций с компаний Олега Дерипаски.
Поддубский согласен, что вывод EN+, Русала и Евросибэнерго из санкционного списка оказал российской валюте локальную поддержку.
«При этом ряд других рисков санкционного характера для РФ сохраняется», — отметил он, напомнив о двух лежащих в Сенате законопроектах о санкциях против госдолга и госбанков РФ.
В Росбанке же отмечают, что в ближайшее время влияние на рубль будут оказывать ряд политических и экономических событий за пределами России — новое голосование о брексите в Великобритании, заседание американского Федрезерва и публикация январской статистики рынка труда США.
Комментарии
Рынки , Олег Дерипаска , Росбанк , En+ Group , Евросибэнерго , Центральный банк России , Русал
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