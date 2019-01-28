ЦБ не удалось обрушить рубль

Рубль преодолел негатив от возобновления Центробанком отложенных покупок валюты, считают в Росбанке

На прошлой неделе ЦБ объявил о возобновлении отложенных в 2018 году покупок в рамках бюджетного правила. Именно поэтому, как считает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский, рубль подешевел в пятницу до 66-и за доллар.

Однако уже сегодня рубль преодолел негатив по этому поводу. В Росбанке это объясняют возобновлением деятельности правительства США, а также снятием санкций с компаний Олега Дерипаски

Русала и Поддубский согласен, что вывод EN+ Евросибэнерго из санкционного списка оказал российской валюте локальную поддержку.

«При этом ряд других рисков санкционного характера для РФ сохраняется», — отметил он, напомнив о двух лежащих в Сенате законопроектах о санкциях против госдолга и госбанков РФ.

В Росбанке же отмечают, что в ближайшее время влияние на рубль будут оказывать ряд политических и экономических событий за пределами России — новое голосование о брексите в Великобритании, заседание американского Федрезерва и публикация январской статистики рынка труда США.