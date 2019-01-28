Стоимость Brent упала ниже $60 за баррель

Стоимость нефти эталонных марок существенно уменьшилась в ходе торгов 28 января. Так, цена мартовских фьючерсов на нефть Brent к 17:42 мск снизилась на $1,67, до $59,92 за баррель. В Нью-Йорке нефть также теряет в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $51,84 (-$1,85).

Участники рынка продолжают реагировать на данные о росте количества буровых установок в США. Как сообщала американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE), число нефтяных буровых установок в США по итогам прошлой недели выросло на десять, до 862 штук.