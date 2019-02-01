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Похищенная из Третьяковки картина Куинджи вернулась на выставку 

BFM.RU + ещё 183 43 минуты назад
Фото: РИА Новости Крым
Картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» вернулась в Третьяковскую галерею после похищения 27 января. Работу художника повесят на место под стеклом и с сигнализацией, сообщил РИА Новости представитель галереи. В Русский музей в Петербурге картина отправится после закрытия экспозиции 17 февраля.
Ранее эксперты решили, что состояние картины позволяет ей быть на выставке.
В минувшее воскресенье крымчанин Денис Чуприков похитил картину Куинджи «Ай-Петри. Крым» с выставки в Третьяковской галерее. Его мотивы неизвестны.
Страховая стоимость полотна составляет 12 миллионов рублей (около 180 тысяч долларов). Похититель был задержан по горячим следам. Само полотно нашли в Одинцовском районе Подмосковья.
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Рынки , Криминал , Личный счет , Общество , Происшествия , Экономика , Архип Куинджи , РИА Новости
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