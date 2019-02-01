Похищенная из Третьяковки картина Куинджи вернулась на выставку

Картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» вернулась в Третьяковскую галерею после похищения 27 января. Работу художника повесят на место под стеклом и с сигнализацией, сообщил РИА Новости представитель галереи. В Русский музей в Петербурге картина отправится после закрытия экспозиции 17 февраля.

Ранее эксперты решили, что состояние картины позволяет ей быть на выставке.

В минувшее воскресенье крымчанин Денис Чуприков похитил картину Куинджи «Ай-Петри. Крым» с выставки в Третьяковской галерее. Его мотивы неизвестны.

Страховая стоимость полотна составляет 12 миллионов рублей (около 180 тысяч долларов). Похититель был задержан по горячим следам. Само полотно нашли в Одинцовском районе Подмосковья.