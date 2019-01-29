Сколько будет стоить доллар к весне

С начала года рубль укрепился к доллару США примерно на 5,5 процента, он занимает вторую строчку после южноафриканского ранда среди валют развивающихся стран, продемонстрировавших лучшую динамику на рынке.

Самочувствие рубля в феврале определят в первую очередь уровень ликвидности в мировой финансовой системе, а также санкционная риторика.

Укрепление рубля в январе связано с тем, что он восстанавливает позиции после резкого ослабления в конце 2018 года, когда российская валюта, напротив, была в числе аутсайдеров, отмечают аналитики Нордеа-банка Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов . Таким образом, укрепление начала года лишь возвращает российскую валюту к общему тренду валют развивающихся стран, указывают они.

По прогнозу Евдокимовой и Давыдова, на горизонте одного-двух месяцев российская валюта может продолжить чувствовать себя комфортно, пытаясь приблизиться к отметкам 65 рублей и 74 рубля в паре с долларом и евро соответственно.

"РусАл" и По мнению директора казначейства банка "Восточный" Константина Кочергина, в конце февраля российская валюта будет торговаться преимущественно в диапазоне 67,5-68,5 рубля за доллар. Санкционная риторика остается фактором неопределенности для рубля, отмечает аналитик. По словам Кочергина, снятие санкций с En+ "Евросибэнерго" является позитивным сигналом для всего мирового сообщества, но, тем не менее, могут возникать инициативы отдельных американских сенаторов по введению второго пакета санкций против РФ, что окажет давление на российскую валюту.