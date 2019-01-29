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Сколько будет стоить доллар к весне 

Российская Газета 31 минуту назад
С начала года рубль укрепился к доллару США примерно на 5,5 процента, он занимает вторую строчку после южноафриканского ранда среди валют развивающихся стран, продемонстрировавших лучшую динамику на рынке.
Самочувствие рубля в феврале определят в первую очередь уровень ликвидности в мировой финансовой системе, а также санкционная риторика.
Укрепление рубля в январе связано с тем, что он восстанавливает позиции после резкого ослабления в конце 2018 года, когда российская валюта, напротив, была в числе аутсайдеров, отмечают аналитики Нордеа-банка Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов. Таким образом, укрепление начала года лишь возвращает российскую валюту к общему тренду валют развивающихся стран, указывают они.
По прогнозу Евдокимовой и Давыдова, на горизонте одного-двух месяцев российская валюта может продолжить чувствовать себя комфортно, пытаясь приблизиться к отметкам 65 рублей и 74 рубля в паре с долларом и евро соответственно.
По мнению директора казначейства банка "Восточный" Константина Кочергина, в конце февраля российская валюта будет торговаться преимущественно в диапазоне 67,5-68,5 рубля за доллар. Санкционная риторика остается фактором неопределенности для рубля, отмечает аналитик. По словам Кочергина, снятие санкций с En+, "РусАл" и "Евросибэнерго" является позитивным сигналом для всего мирового сообщества, но, тем не менее, могут возникать инициативы отдельных американских сенаторов по введению второго пакета санкций против РФ, что окажет давление на российскую валюту.
При этом, исходя из планов ключевых центробанков мира (ЕЦБ, ФРС США, Банка Японии, Народного Банка Китая) в феврале еще будет наблюдаться достаточный уровень ликвидности в мировой финансовой системе, что придаст позитив валютам развивающихся стран, считает Кочергин. По его мнению, отложенные покупки валюты ЦБ на открытом рынке для Минфина, возобновляющиеся с первого февраля, в силу своих объемов окажут незначительное давление на рубль.
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Рынки , Видео , Денис Давыдов , ФРС , Бэнк Оф Чайна , En+ Group , Нордеа Банк , Евросибэнерго , Минфин , Центральный банк России , ЕЦБ , Русал
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