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Биржи АТР снижаются на новостях вокруг китайской Huawei 

Прайм 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются во вторник после того, как США предъявили Huawei и ее финдиректору дополнительные обвинения, что усилило опасения за торговые отношения между Вашингтоном и Пекином, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.00 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,5% — до 2583,94 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,37%, до 1297,03 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался 0,59% — до 27413,16 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,25%, до 2171,68 пункта. Японский Nikkei 225 терял 0,54% — до 20536,17 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — 0,49%, до 5876,6 пункта.
В центре внимания рынков оказались новости о том, что США предъявили китайской компании Huawei и ее финдиректору Мэн Вэньчжоу дополнительные обвинения в общей сложности по 23 пунктам. Как сказал и. о. генпрокурора США Мэтью Уитаке, обвинения включают промышленный шпионаж и нарушение антииранских санкций США. Эти новости усилили опасения относительно перспектив и без того напряженных торговых отношений США и Китая, особенно в свете предстоящего на текущей неделе очередного раунда переговоров.
"Обвинения в отношении Huawei отражают риски, связанные с отношениями США и Китая. Действия министерства юстиции показывают, что Китаю будет недостаточно покупать больше товаров в США. Америка хочет, чтобы Китай провел структурные реформы, особенно в области интеллектуальной собственности", — сказали агентству Ассошиэйтед Пресс стратеги DBS Group Research Филип Ви (Philip Wee) и Юджин Лиоу (Eugene Leow).
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Комментарии
Рынки , Минюст РФ , Associated Press
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