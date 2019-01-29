Решающий удар: США ввели санкции против Венесуэлы

Минфин США ввел новые санкции в отношении венесуэльской нефти. Американские власти заблокировали все счета и активы компании PDVSA на территории Соединенных Штатов, куда поставлялось более половины всей нефти, добываемой в Венесуэле. Разблокировать счета американский минфин обещает в случае, если Николас Мадуро покинет пост президента, а власть в стране перейдет демократически избранному правительству.

Минфин США запустил новые санкции в отношении венесуэльской нефтегазовой государственной компании PDVSA. Информация об этом размещена на официальном сайте американского ведомства.

В настоящее время PDVSA представляет собой главный источник дохода и иностранной валюты для властей Венесуэлы. И чтобы окончательно свергнуть режим действующего президента страны Николаса Мадуро, США заблокировали все активы и интересы нефтегазовой компании в своей юрисдикции.

Это очень серьезный удар по Каракасу. Порядка половины всей добываемой нефти в стране — около 500 млн баррелей в сутки — поставлялась именно в США. С перекрытием главного рынка сбыта венесуэльское правительство лишиться ключевого источника доходов.

Кроме того, как заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон , заблокированы активы PDVSA на $7 млрд По расчетам чиновника, из-за санкций PDVSA получит убытки в размере $11 млрд по итогам года, и у компании значительно сократится экспорт.

Действующий президент страны Николас Мадуро и его сторонники не смогут больше «разворовывать то, что принадлежит венесуэльскому народу», отметил Болтон.

США вводят санкции, чтобы добиться изменения поведения властей Венесуэлы, подчеркнул министр финансов США Стивен Мнучин.

Ранее Белый дом уже поддержал объявившего себя президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо.

«США ясно дали понять, что мы рассмотрим возможность отмены санкций в отношении тех, кто сделает конкретные и подлежащие верификации шаги в поддержку демократии и борьбы против коррупции в Венесуэле в целом и в PDVSA — в частности», — отметил Мнучин. Санкции помогут усилить давление на Мадуро и заставить его уйти, добавил министр.

«Путь к снятию санкций с PDVSA лежит через скорую передачу власти временному президенту, а после — демократически избранному правительству», — сказал Мнучин на брифинге в Белом доме».

В ответ действующий венесуэльский президент заявил, что санкции в отношении PDVSA являются незаконными. Американская сторона намерена «украсть» у Венесуэлы Citgo, которая является дочерней компанией PDVSA, подчеркнул Мадуро.

«Мы предпримем все юридические, политические, оперативные меры, технические, коммерческие, для защиты интересов Венесуэлы в США и на нашей родине», — заявил он, пообещал Вашингтону симметричный ответ.

В свою очередь оппозиционер, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, поручил перевести счета страны под контроль «легитимных властей». Это необходимо, «чтобы избежать продолжения грабежа и направить средства на решение проблем венесуэльцев», сказал он, пообещав, что оппозиция постепенно возьмет под контроль и зарубежные активы Венесуэлы.

По сути, в нынешней волне санкций речь идет о трех НПЗ на территории США и американской «дочки» PDVSA — Citgo. Согласно введенным ограничениям, сама компания сможет продолжить работу, однако не будет иметь возможности переводить деньги за переработанную в США нефть в Венесуэлу. Поставки нефти из Боливарианской республики в США также могут быть продолжены, однако все платежи за нее будут поступать на счета, доступ к которым заблокирован. Таким образом, по задумке американских властей, прибыль от венесуэльской нефти получит уже новое руководство страны.

Кроме США венесуэльская нефть поставлялась также в Китай и Индию, эти направления не будут затронуты.

Американские нефтеперерабатывающие заводы уже предприняли шаги для снижения зависимости от поставок нефти из Венесуэлы, влияние ограничений на цены на бензин в стране будет минимальным, пообещал Мнучин.

Серьезного влияния этого события на мировой рынок нефти эксперты также не ждут. Пока нефть дорожает в пределах 0,1-0,2%. К 9:30 мск баррель Brent стоил в Лондоне $60,52.

Котировки нефти Brent вряд ли оторвутся выше $62 на этих событиях, полагает директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ» Михаил Крылов

В целом, действия Америки до сих пор способствовали снижению котировок нефти, и только ответ нашей страны на происходящее в Латинской Америке уберегло нефть от дальнейшего падения, отмечает эксперт.

Влияние на саму Венесуэлу, а точнее на правительство Мадуро будет значительным. Поступления от экспорта нефти обеспечивают 95% валютных доходов Венесуэлы. А на американское направление приходилась большая часть из них.