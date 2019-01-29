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США и Китай рушат мировую экономику 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Торговая война США и Китая уже замедлила темпы экономического роста, а теперь может еще и снизить прибыли крупных компаний, считает аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.
По его словам, замедлившиеся темпы роста мировой экономики стали следствием именно американско-китайских противоречий.
В середине января Китай отчитался о снижении импорта и экспорта — на 7,6% и 4,4% в годовом выражении соответственно. Инвесторы интерпретировали такую торговую статистику как свидетельство замедления роста экономики КНР.
Несколько позже МВФ и ООН представили обновленные прогнозы темпов роста мирового ВВП в 2019 году. Обе организации ухудшили прогноз: МВФ — до 3,5%, ООН — до 3%.
По мнению Антонова, к настоящему времени в торговой войне между США и Китаем, несмотря на продолжающиеся переговоры, наблюдается эскалация — американская прокуратура выдвинула официальные обвинения в мошенничестве, краже технологий и нарушении антииранского санкционного режима против Huawei, а Китай пожаловался на пошлины США в ВТО.
Теперь, считает эксперт, инвесторы опасаются влияния торговой войны на операционную деятельность и прибыли крупных компаний. Например, накануне о финансовых результатах отчитались Nvidia и Caterpillar. Их «слабость» Антонов объясняет снижением продаж на китайском рынке.
«Сегодня отчетность опубликует Apple», — напомнил аналитик.
Комментарии
Рынки , Экономика , Роман Антонов , ВТО , Международный валютный фонд , ООН , Промсвязьбанк , Apple
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