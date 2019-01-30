Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Деньги россиян оказались под угрозой
Деньги россиян оказались под угрозой
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
97.50
$
66.22
75.41
63.00
Прогноз
28.01 – 04.02
$
65.50
75.20
Индексы и котировки Brent
61.87
–0.05 Золото
1311.55
–0.04 РТС
1198.80
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
30.01
1.1428
+0.0035
16.01
1.1393
27.01
16.01
04.01

Судьбу мирового рынка определят переговоры Лайтхайзера и Лю Хэ 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Reuters
Динамику мировых фондовых рынков в ближайшее время будет определять ход переговоров США и Китая, считает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.
Сегодня начнется новый раунд амерканско-китайских переговоров, на этот раз между торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ.
По данным ряда СМИ, китаец может представить американцу дорожную карту реформ, на которые КНР готова пойти ради преодоления разногласий с США, в том числе в области защиты интеллектуальной собственности.
«Поиск компромисса именно в вопросе интеллектуальной собственности выглядел наиболее проблемным», — отмечает Поддубский.
Также, по словам эксперта, придать глобальному рынку позитивную динамику могут заявления сторон о вероятности продления «перемирия», которое заканчивается немногим более чем через месяц.
Кроме того, рынок будет реагировать на продолжающуюся публикацию квартальной корпоративной отчетности в США.
Вчера ее представила Apple. Выручка и прибыль корпорации снизились по сравнению с четвертым кварталом 2017 года, но превысили консенсус-прогнозы, что сегодня позволяет местным индексам умеренно расти.
Комментарии
Рынки , Михаил Поддубский , Госсовет КНР , Промсвязьбанк , Apple
Читайте также
Видео
Долги за газ у жителей Чечни вызвали удивление
Личный счет Статьи
Столкнулись трубами: Варшаве не уйти от «Газпрома»
Компании Экономика
ЦБ нарушил закон и поставил под угрозу россиян
Личный счет
Для россиян придумали новый штраф
Личный счет Компании
Россиян возмутили газовые проверки
Личный счет Общество
Убытки России: Украина забирает «дочки» за Крым
Компании Статьи
Из украинцев выбьют долги за газ
Экономика Статьи
Россиян начали «разводить» с телефонов Сбербанка
Личный счет
Россиянам пообещали больше денег
Личный счет Экономика
Стало известно, кто получит 25% надбавки к пенсии
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение