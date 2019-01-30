Судьбу мирового рынка определят переговоры Лайтхайзера и Лю Хэ 

Динамику мировых фондовых рынков в ближайшее время будет определять ход переговоров США и Китая, считает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.
Сегодня начнется новый раунд амерканско-китайских переговоров, на этот раз между торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ.
По данным ряда СМИ, китаец может представить американцу дорожную карту реформ, на которые КНР готова пойти ради преодоления разногласий с США, в том числе в области защиты интеллектуальной собственности.
«Поиск компромисса именно в вопросе интеллектуальной собственности выглядел наиболее проблемным», — отмечает Поддубский.
Также, по словам эксперта, придать глобальному рынку позитивную динамику могут заявления сторон о вероятности продления «перемирия», которое заканчивается немногим более чем через месяц.
Кроме того, рынок будет реагировать на продолжающуюся публикацию квартальной корпоративной отчетности в США.
Вчера ее представила Apple. Выручка и прибыль корпорации снизились по сравнению с четвертым кварталом 2017 года, но превысили консенсус-прогнозы, что сегодня позволяет местным индексам умеренно расти.