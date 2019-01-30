Судьбу мирового рынка определят переговоры Лайтхайзера и Лю Хэ

Михаил Поддубский. Динамику мировых фондовых рынков в ближайшее время будет определять ход переговоров США и Китая, считает аналитик Промсвязьбанка

Сегодня начнется новый раунд амерканско-китайских переговоров, на этот раз между торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ.

По данным ряда СМИ, китаец может представить американцу дорожную карту реформ, на которые КНР готова пойти ради преодоления разногласий с США, в том числе в области защиты интеллектуальной собственности.

«Поиск компромисса именно в вопросе интеллектуальной собственности выглядел наиболее проблемным», — отмечает Поддубский.

Также, по словам эксперта, придать глобальному рынку позитивную динамику могут заявления сторон о вероятности продления «перемирия», которое заканчивается немногим более чем через месяц.

Кроме того, рынок будет реагировать на продолжающуюся публикацию квартальной корпоративной отчетности в США.