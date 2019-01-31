Акции ВТБ и Норникеля рекомендовали покупать

Там нейтрально оценивают отчет горно-металлургической компании о выпуске в 2018 году меди (рост на 18%), никеля (рост на 1%), палладия (сокращение на 2%) и платины (сокращение на 3%).

Существенный рост выпуска Норникелем меди в Промсвязьбанке связывают с запуском и выходом на проектную мощность Быстринского горно-обогатительного комбината, несущественный рост выпуска меди считают позитивным, так как прекратилось сокращение, а падение выпуска платины и палладия объясняют прекращением переработки сырья третьих лиц.

Вместе с отчетом за прошлый год Норникель представил и прогноз на 2019-й. Компания намерена выпустить 220-225 тысяч тонн никеля из российского сырья, 430-450 тысяч тонн меди, 646-670 тысяч унций платины и 2,77-2,8 миллиона унций палладия.

В свою очередь, ВТБ отчитался о росте в 2018 году розничного кредитного портфеля выше рынка (на 25% против 22%), а также средств физических лиц — на 24%.