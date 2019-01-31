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Акции ВТБ и Норникеля рекомендовали покупать 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Инвесторам следует покупать акции ВТБ и Норникеля, советуют в Промсвязьбанке.
Там нейтрально оценивают отчет горно-металлургической компании о выпуске в 2018 году меди (рост на 18%), никеля (рост на 1%), палладия (сокращение на 2%) и платины (сокращение на 3%).
Существенный рост выпуска Норникелем меди в Промсвязьбанке связывают с запуском и выходом на проектную мощность Быстринского горно-обогатительного комбината, несущественный рост выпуска меди считают позитивным, так как прекратилось сокращение, а падение выпуска платины и палладия объясняют прекращением переработки сырья третьих лиц.
Вместе с отчетом за прошлый год Норникель представил и прогноз на 2019-й. Компания намерена выпустить 220-225 тысяч тонн никеля из российского сырья, 430-450 тысяч тонн меди, 646-670 тысяч унций платины и 2,77-2,8 миллиона унций палладия.
В свою очередь, ВТБ отчитался о росте в 2018 году розничного кредитного портфеля выше рынка (на 25% против 22%), а также средств физических лиц — на 24%.
«Опережающие темпы роста были обеспечены присоединением в начале 2018 года банка ВТБ 24», — объяснили в Промсвязьбанке.
Комментарии
Рынки , Компании , Личный счет , Банк ВТБ 24 , Банк ВТБ , Промсвязьбанк , Норникель
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