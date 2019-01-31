Курс доллара: определены условия для снижения курса доллара

До конца недели курс российской валюты будет поддерживать разве что потенциальное повышение нефтяных котировок. Заметное укрепление рубля в обозримой перспективе возможно только при совпадении целого ряда факторов, либо при ослаблении санкций против РФ, считают опрошенные "Российской газетой" аналитики.

В четверг и пятницу курс доллара будет находиться в пределах 65,5-66,8 рубля, считает руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию СМП-банка Владимир Помыткин.

Закончившийся налоговый период перестал помогать российской валюте, сейчас основная поддержка будет исходить от возможного роста цены барреля Brent до уровня 62-63 доллара, считает аналитик. Операции по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила по-прежнему будут оказывать несущественное давление на рубль, добавляет Помыткин.

Руководитель аналитического блока УК "Ингосстрах-инвестиции" Евгений Воробьев полагает, что курс доллара на конец этой недели составит 66-66,5 рубля.

Далее же сдерживать возможное укрепление рубля будут значительные выплаты по внешнему долгу во втором квартале, а также низкий потенциал роста цены на нефть, связанный с замедлением темпов роста экономик США и Китая, говорит Помыткин. В частности, укрепление курса российской валюты до 63-64 рублей за доллар возможно в результате снижения санкционного давления, допускает аналитик.