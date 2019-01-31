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«Война» США и Китая портит настроения на рынках 

Рамблер 34 минуты назад
Фото: Reuters
Позитив от неприкосновенности ключевой ставки в США может угаснуть из-за неспособности США и Китая прекратить торговую войну. Так считает аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.
Вчера Федрезерв не тронул ставку, сохранив ее на уровне 2,25-2,5%. Более того, в своем комментарии председатель ФРС Джером Пауэлл акцентировал повышение неопределенности и ухудшение глобальных макроэкономических условий.
После этого был представлен еще один комментарий Федрезерва — о готовности, если потребуется смягчение монетарной политики, изменить состав и размер баланса активов.
«Дальнейшее ужесточение политики в текущем году становится маловероятным», — интерпретировал решение и заявления ФРС Антонов.
Однако эксперт опасается, что позитив может угаснуть из-за отсутствия прогресса в переговорах относительно прекращения торговой войны между США и Китаем.
Несмотря на сообщения СМИ о возможном участии в них американского президента Дональда Трампа, нерешенными остаются ряд важных вопросов, например, заимствования технологий и интеллектуальной собственности.
При этом макроэкономическая статистика Китая вновь и вновь свидетельствует, что война оказывает давление на экономику страны, замедляя ее рост. На этот раз слаб оказался PMI в промышленном секторе — 49,5 пункта в январе против 49,4 в декабре.
Комментарии
Рынки , Экономика , Роман Антонов , Дональд Трамп , ФРС , Промсвязьбанк
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