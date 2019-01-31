«Война» США и Китая портит настроения на рынках

Роман Антонов. Позитив от неприкосновенности ключевой ставки в США может угаснуть из-за неспособности США и Китая прекратить торговую войну. Так считает аналитик Промсвязьбанка

Вчера Федрезерв не тронул ставку, сохранив ее на уровне 2,25-2,5%. Более того, в своем комментарии председатель ФРС Джером Пауэлл акцентировал повышение неопределенности и ухудшение глобальных макроэкономических условий.

После этого был представлен еще один комментарий Федрезерва — о готовности, если потребуется смягчение монетарной политики, изменить состав и размер баланса активов.

«Дальнейшее ужесточение политики в текущем году становится маловероятным», — интерпретировал решение и заявления ФРС Антонов.

Однако эксперт опасается, что позитив может угаснуть из-за отсутствия прогресса в переговорах относительно прекращения торговой войны между США и Китаем.

Несмотря на сообщения СМИ о возможном участии в них американского президента Дональда Трампа , нерешенными остаются ряд важных вопросов, например, заимствования технологий и интеллектуальной собственности.

При этом макроэкономическая статистика Китая вновь и вновь свидетельствует, что война оказывает давление на экономику страны, замедляя ее рост. На этот раз слаб оказался PMI в промышленном секторе — 49,5 пункта в январе против 49,4 в декабре.