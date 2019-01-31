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МосБиржа будет бить рекорды 

Рамблер 33 минуты назад
Фото: Reuters
Индекс МосБиржи продолжит бить рекорды, не исключают в инвестиционной компании «Алго Капитал».
Вчера российский фондовый индекс в очередной раз на этой неделе обновил максимальное значение: новый внутридневной максимум — 2513 пунктов, новый максимум закрытия — 2511 пунктов.
В «Алго Капитал» объясняют это среди прочего позитивными новостями из США — местное Министерство энергетики отчиталось о незначительном увеличении запасов нефти в стране за неделю и сокращении запасов бензина и дистиллятов, а Федрезерв не стал менять процентную ставку.
«Это событие (решение ФРС. — Прим. ред.) можно оценивать как позитивный среднесрочный фактор для мировых фондовых рынков», — отмечают в инвестиционной компании.
Также там считают, что сохранение ставки в диапазоне 2,25-2,5% является техническим сигналом в пользу дальнейшего повышения индекса МосБиржи, то есть новых рекордов.
Рынки , Экономика , ФРС , Московская биржа , Минэнерго
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