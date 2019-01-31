МосБиржа будет бить рекорды

Индекс МосБиржи продолжит бить рекорды, не исключают в инвестиционной компании «Алго Капитал».

Вчера российский фондовый индекс в очередной раз на этой неделе обновил максимальное значение: новый внутридневной максимум — 2513 пунктов, новый максимум закрытия — 2511 пунктов.

В «Алго Капитал» объясняют это среди прочего позитивными новостями из США — местное Министерство энергетики отчиталось о незначительном увеличении запасов нефти в стране за неделю и сокращении запасов бензина и дистиллятов, а Федрезерв не стал менять процентную ставку.

«Это событие (решение ФРС. — Прим. ред.) можно оценивать как позитивный среднесрочный фактор для мировых фондовых рынков», — отмечают в инвестиционной компании.

Также там считают, что сохранение ставки в диапазоне 2,25-2,5% является техническим сигналом в пользу дальнейшего повышения индекса МосБиржи, то есть новых рекордов.