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Российские фондовые торги открылись в минусе 

Банки.ру 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Фондовые торги в РФ стартовали в пятницу в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:10 мск потерял 0,21% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 515,7 пункта. Индекс РТС на этот же момент времени ушел в минус на 0,51% — до уровня 1 208,3.
«Утреннее умеренное снижение нефтяных котировок и азиатских индексов задают негативный внешний фон перед открытием российского фондового рынка, который может взять паузу после ралли последних дней. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 495—2 545 пунктов, по индексу РТС — в границах 1 200—1 225 пунктов», — прогнозировал перед началом торгов старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.
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