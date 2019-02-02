Вырос экспорт нефти из России в дальнее зарубежье

Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в январе 2019 года составил 20,49 млн тонн, что на 3,4% выше аналогичного показателя 2018 года. Среднесуточный экспорт зафиксирован на уровне 4,84 млн баррелей. Об этом говорится в оперативной сводке ФГБУ «Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса» (ЦДУ ТЭК).

По системе нефтепроводов «Транснефти» в дальнее зарубежье в январе было экспортировано 18,24 млн тонн сырья, из них которых 16,56 млн тонн — российские ресурсы, минуя «Транснефть» — 3,93 млн тонн, передаёт «Инерфакс».

С начала года через порт Приморск по системе «Транснефти» отгружено 3,39 млн тонн отечественного нефтяного сырья, через МНТ Козьмино — 2,74 млн тонн, через СМП Усть-Луга — 1,4 млн тонн, через Новороссийск — 1,36 млн тонн.

В страны ближнего зарубежья нефтяные компании России снизили в январе поставки на 1,6% — до 1,55 млн тонн.

Как писал News.ru, в январе среднесуточный уровень добычи нефти в России снизился по данным ЦДУ ТЭК на 10 тысяч тонн — до 1,552 млн тонн. Таким образом, к концу января добыча нефти в России составила 11,378 млн баррелей.