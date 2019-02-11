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Биржи АТР в основном растут в ожидании новых торговых переговоров США и КНР 

Прайм + ещё 10 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в понедельник после сообщений о том, что встреча лидеров США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина может пройти в марте, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.50 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,83% — до 2639,96 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,17%, до 1338,48 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,16% — до 27985,35 пункта, южнокорейский KOSPI опускался на 0,1%, до 2174,55 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 терял 0,3%, до 6053,4 пункта. Биржи Японии закрыты в понедельник в связи с национальным праздником, по итогам пятницы японский Nikkei 225 упал на 2,01% — до 20333,17 пункта.
Инвесторы обратили внимание на сообщения в СМИ о том, что очередная встреча Трампа и Си Цзиньпина может пройти в марте в резиденции американского президента Мар-а-Лаго на юге Флориды. По имеющимся данным, советники Трампа неформально обсуждают Мар-а-Лаго как возможное место для саммита, результатом которого может стать завершение торговой войны между США и Китаем.
В конце ноября прошлого года Трамп отложил до 1 марта повышения американских пошлин на китайские товары, отметив, что его удастся избежать в случае достижения договоренности с Китаем по торговому соглашению.
"Азиатские рынки завершили прошлую неделю в минусе, что отразило усиление обеспокоенности относительно способности США и Китая договориться о снижении торговой напряженности до 1 марта", — отметил старший валютный стратег NAB Родриго Катриль (Rodrigo Catril), чьи слова приводит агентство Рейтер.
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Рынки , Цзиньпин Си , Дональд Трамп , Reuters
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