Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.45
$
65.75
75.16
75.40
Прогноз
04.02 – 11.02
$
66.40
75.60
Индексы и котировки Brent
62.90
+0.00 Золото
1315.39
–0.02 РТС
1211.23
+0.17
Динамика валют
EUR / USD
04.02
1.1449
+0.0080
21.01
1.1369
31.01
21.01
09.01

Что будет с курсом рубля на этой неделе 

Российская Газета
Определяющими факторами для самочувствия рубля в ближайшие дни станут цены на нефть и отношение инвесторов к развивающимся рынкам, считают опрошенные "Российской газетой" аналитики. При этом события в Венесуэле по степени влияния на курс российской валюты могут отойти на второй план.
Сильные данные по американскому рынку труда, вышедшие в пятницу, определяют устойчивость роста экономики США, что может породить в ожиданиях инвесторов некоторые сомнения в готовности ФРС США к существенному смягчению своей политики, говорит главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. По его мнению, наблюдаемый на прошлой неделе интерес инвесторов к развивающимся рынкам может из-за этого ослабнуть.
Ключевым драйвером для рубля остается общее отношение инвесторов ко всей группе валют развивающихся стран, соглашается главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Однако какой-либо сильно выраженной внутренней истории в динамике рубля пока не наблюдается, подчеркивает он.
Ценовая конъюнктура нефтяного рынка выше 60 долларов за баррель останется фундаментальным фактором поддержки рубля, ожидает Покатович. При этом пока что участники рынка весьма неохотно реагируют на разворачивающиеся события в Венесуэле, добавляет аналитик. По мнению Покатовича, по этому вопросу рынок занял выжидательную позицию до определения явных сценариев развития политического кризиса в стране.
В результате на начавшейся неделе рынки будут взвешивать адекватность своих аппетитов к риску, ожидаемый диапазон для курса российской валюты — 63,7-66,9 рубля за доллар, считает Покатович. По мнению Поддубского, диапазон колебаний курса на этой неделе — 65-66 рублей за доллар.
Российская Газета: последние новости
США своими санкциями и ставкой ФРС укрепят рубль Добыча нефти в России выросла на 3,9 процента В Махачкале поднятие цен на проезд в транспорте спровоцировало скандал
Комментарии2
Рынки , Видео , Михаил Поддубский , ФРС , Промсвязьбанк , "Российская газета" , Евро , Доллар
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
Долги за газ у жителей Чечни вызвали удивление
Личный счет Статьи
Россия прекращает вкладывать в американскую экономику
Рынки Статьи
Деньги россиян решили отправить Венесуэле
Личный счет Экономика
Россия вывезла золото для Венесуэлы
Экономика
Столкнулись трубами: Варшаве не уйти от «Газпрома»
Компании Экономика
Новая мегастройка России резко подорожала
Экономика
Евро пробил психологическую отметку
Рынки
ЦБ нарушил закон и поставил под угрозу россиян
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение