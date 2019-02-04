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Бумаги компаний РФ в Лондоне изменяются в цене разнонаправленно 

Прайм 50 минут назад
Фото: globallookpress.com
Бумаги российских компаний в понедельник демонстрируют смешанную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.30 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,14% — до 6,26 доллара, "Лукойла" — на 0,26%, до 81,21 доллара, "Новатэка" — снижалась на 0,14%, до 181,25 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,14% — до 4,94 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 0,76%, до 26,4 доллара.
Цена бумаг ВТБ росла на 0,5% — до 1,3 доллара, Сбербанка — опускалась на 0,5%, до 13,43 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 0,56%, достигая 19,45 доллара.
Расписки "Норникеля" снижались в стоимости на 0,75% — до 20,61 доллара, "Северстали" — росли на 0,45%, до 15,51 доллара, НЛМК — опускались на 0,54%, до 23,87 доллара.
Стоимость бумаг "Магнита" росла на 0,62% — до 15,83 доллара, "Ленты" — на 0,45%, до 3,33 доллара. Расписки АФК "Система" дешевели на 0,48% — до 2,87 доллара.
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Рынки , АФК Система , Газпром , Банк ВТБ , "Магнит" , Тинькофф банк , Сбербанк России , Газпромнефть , Северсталь , Лукойл , Новатэк , Роснефть , Новолипецкий металлургический комбинат , Норникель
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