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«Взрывной» позитив проверят реальностью 

Рамблер 37 минут назад
Фото: ТАСС
Реальность устроит проверку глобальному финансовому рынку на этой неделе, уверены в Росбанке.
Там отмечают, что принятое Федрезервом США на прошлой неделе решение не поднимать ключевую ставку привело к «взрывному» позитиву на рынках.
Теперь же рынкам предстоит быть проверенными реальностью. В ближайшие дни ею станут выступления представителей ФРС, попытки Великобритании вступить в новые переговоры с Евросоюзом относительно формата брексита, а также последствия стартовавшей на выходных процедуры выхода США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Кроме того, вскоре на заседания соберутся центральные банки Чехии, Индии, России, Англии, Польши, Мексики, Бразилии и Австралии. Некоторые из них имеют повод повысить ключевую ставку, например, ЦБ РФ, что окажет влияние на мировые рынки.
Рынки , ФРС , ЕС , Росбанк , Центральный банк России
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