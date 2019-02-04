«Взрывной» позитив проверят реальностью 

Реальность устроит проверку глобальному финансовому рынку на этой неделе, уверены в Росбанке.
Там отмечают, что принятое Федрезервом США на прошлой неделе решение не поднимать ключевую ставку привело к «взрывному» позитиву на рынках.
Теперь же рынкам предстоит быть проверенными реальностью. В ближайшие дни ею станут выступления представителей ФРС, попытки Великобритании вступить в новые переговоры с Евросоюзом относительно формата брексита, а также последствия стартовавшей на выходных процедуры выхода США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Кроме того, вскоре на заседания соберутся центральные банки Чехии, Индии, России, Англии, Польши, Мексики, Бразилии и Австралии. Некоторые из них имеют повод повысить ключевую ставку, например, ЦБ РФ, что окажет влияние на мировые рынки.