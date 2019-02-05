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От инвестиций и строительства ждут сюрпризов 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Статистика Росстата о росте ВВП не помешает российской экономике начать 2019 год слабо, уверены в Росбанке.
Накануне Росстат сообщил о рекордном с 2012 года росте валового внутреннего продукта в 2018-м — на 2,3%.
В Росбанке назвали это «очередным подтверждением бурного экономического роста», а главными «сюрпризами» — сферы инвестиций и строительства.
Объем инвестиций маржинально прирос на 2,9%, а объемы их запасов сокращались рекордно низкими темпами. Однако в Росбанке отмечают, что вклад инвестиций в ВВП в четвертом квартале 2018 года еще может быть пересмотрен, так как эта сфера наименее прозрачна, а также подвержена влиянию одномоментных факторов.
Таким может стать пересмотр строительной статистики. Эта сфера приросла на 4,7% годовых в последнем квартале прошлого года.
«Принимая во внимание текущую динамику, мы сохраняем наш прогноз о слабом старте 2019 года для российской экономики», — сообщили в Росбанке.
В кредитной организации объяснили такой старт спровоцированным ростом НДС инфляционным давлением на внутренний спрос и нарастающей закредитованностью розничного сегмента.
Комментарии
Рынки , Росстат , Росбанк
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