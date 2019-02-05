От инвестиций и строительства ждут сюрпризов

Статистика Росстата о росте ВВП не помешает российской экономике начать 2019 год слабо, уверены в Росбанке

Накануне Росстат сообщил о рекордном с 2012 года росте валового внутреннего продукта в 2018-м — на 2,3%.

В Росбанке назвали это «очередным подтверждением бурного экономического роста», а главными «сюрпризами» — сферы инвестиций и строительства.

Объем инвестиций маржинально прирос на 2,9%, а объемы их запасов сокращались рекордно низкими темпами. Однако в Росбанке отмечают, что вклад инвестиций в ВВП в четвертом квартале 2018 года еще может быть пересмотрен, так как эта сфера наименее прозрачна, а также подвержена влиянию одномоментных факторов.

Таким может стать пересмотр строительной статистики. Эта сфера приросла на 4,7% годовых в последнем квартале прошлого года.

«Принимая во внимание текущую динамику, мы сохраняем наш прогноз о слабом старте 2019 года для российской экономики», — сообщили в Росбанке.

В кредитной организации объяснили такой старт спровоцированным ростом НДС инфляционным давлением на внутренний спрос и нарастающей закредитованностью розничного сегмента.