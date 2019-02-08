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Росстат оценил рост ВВП в 2018 году в 2,3% 

Банки.ру + ещё 16 16 минут назад
Рост валового внутреннего продукта (ВВП) по первой оценке в 2018 году составил 2,3% по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщил Росстат.
«Индекс физического объема ВВП относительно 2017 года составил 102,3%», — говорится в сообщении.
Объем ВВП России за 2018 год составил в текущих ценах 103 трлн 626,6 млрд рублей.
Кроме того, согласно данным статистического ведомства, годовой объем ВВП превысил 100 трлн рублей впервые за историю наблюдений с 1995 года. Темпы роста экономики в 2018 году стали максимальными с 2012 года, когда рост составлял 3,7%.
Ранее ЦБ прогнозировал, что рост ВВП может оказаться в пределах 1,5—2%.
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин также высказывался, что рост российской экономики в 2018 году может составить около 2%. По официальному прогнозу Минэкономразвития, рост ВВП РФ в 2019 году составит 1,3%.
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