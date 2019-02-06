Биржи Японии и Австралии растут вслед за рынками США

Основные фондовые индексы Японии и Австралии растут в среду на фоне подъема на американских площадках днем ранее, а биржи Китая, Гонконга и Южной Кореи закрыты в связи с празднованием нового года по лунному календарю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.50 мск японский Nikkei 225 рос на 0,26% — до 20899,53 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,43%, до 6031,8 пункта.

Биржи Китая и Южной Кореи закрыты в среду в связи с национальными праздниками. По итогам пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,3% — до 2618,23 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,77%, до 1309,99 пункта, а южнокорейский KOSPI опустился на 0,06% — до 2203,46 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index по итогам понедельника вырос на 0,21% — до 27990,21 пункта.

Участники торгов обратили внимание на то, что основные фондовые индексы США во вторник выросли на 0,4-0,7% на оптимизме инвесторов по поводу состояния американских компаний на фоне публикации финансовых отчетов.

Аналитики компании Monex, мнение которых приводит агентство Франс Пресс , связывают рост рынка акций в Японии с подъемом на биржах США. "Основное внимание в Японии сегодня приковано к тому, сможет ли Nikkei 225 достичь уровня 21000 пунктов", — отметили аналитики.