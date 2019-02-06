Положительное сальдо торгового баланса РФ выросло на $80 млрд

Профицит торгового баланса России вырос в 1,62 раза по итогам 2018 года. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.

Согласно опубликованным материалам ведомства, общий объём профицита торгового баланса вырос в прошлом году на $80, 6 млрд и достиг $211,6 млрд

При этом возрос и объём экспорта из РФ — по итогам года он вырос на 25,6%, составив $452,1 млрд При этом доля стран дальнего зарубежья составила 87,9% общего объема экспорта, а на страны СНГ пришлось 12,1%.

В структуре экспорта 63,7% традиционно составили топливно-энергетические товары (в январе-декабре 2017 года — 59,3%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья они составили 67,6%, в страны СНГ — 35,9% (в январе-ноябре 2017 года — 63,4% и 32,9%).

По итогам 2018 года на 5,1% увеличился импорт РФ, его объём достиг $240,5 млрд В общем объёме импорта на страны дальнего зарубежья пришлось 89%, на страны СНГ — 11%.

В товарной структуре импорта 47,3% пришлось на поставки машин и оборудования. При этом он занимает 50,6% в товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья и 20,5% в структуре импорта стран СНГ, сообщает ФТС.

Как ранее сообщал News.ru, отчисления ФТС в 2018 году в бюджет выросли на 32,5%.