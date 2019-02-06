Криптовалюту Дурова оценили почти в $30 млрд

Российский программист и миллиардер Павел Дуров намерен запустить собственную криптовалюту Gram в марте. К концу года её стоимость может составить $29,5 млрд

«Целевая стоимость криптовалюты Дурова к концу 2019 года оценивается в $5,9 за один Gram. Капитализация всей криптовалюты Дурова должна составлять $29,5 млрд», — сообщил The Bell по данным отчёта HASH Crypto Investment Bank.

Ранее News.ru писал, что Павел Дуров собирается представить свою собственную криптовалюту Gram в марте. Для создания данного продукта Дуров привлёк $1,7 млрд Представители Дурова объявили, что блокчейн-платформа Ton должна быть готова к запуску в начале года, но возможны задержки из-за «инновационной природы разработки». Ton готов примерно на 90%.