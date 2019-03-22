Цены на нефть достигли максимума 2019 года

Цены на нефть достигли пиковых значений 2019 года в четверг, 22 марта. Об этом сообщило агентство Reuters.

Цена фьючерсов нефти марки Brent выросла до максимальной отметки — 68,69 долларов за баррель. Пиковая стоимость американской нефти West Texas Intermediate (WTI) составила 60,39 доллара.

Рост цен связан с сокращением поставок «черного золота» странами ОПЕК , а также с введением американских санкций против Ирана и Венесуэлы.

Если до введения Штатами антииранских санкций поставки нефти Тегераном составляли по меньшей мере 2,5 миллиона баррелей в сутки, то сейчас этот показатель сократился до миллиона баррелей.

Объем добычи сырой нефти в Венесуэле также сократился на фоне санкций США и внутреннего политического и экономического кризиса. Раньше поставки составляли три миллиона баррелей в сутки, сейчас Каракас экспортирует только один миллион баррелей.

Все эти факторы привели к тому, что в США произошел небывалый скачок добычи нефти до рекордных 12,1 миллиона баррелей в сутки. Это сделало США, как пишет Reuters , «крупнейшим производителем в мире, опередивщим Россию и Саудовскую Аравию».