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Цены на нефть достигли максимума 2019 года 

360tv.ru + ещё 222 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Цены на нефть достигли пиковых значений 2019 года в четверг, 22 марта. Об этом сообщило агентство Reuters.
Цена фьючерсов нефти марки Brent выросла до максимальной отметки — 68,69 долларов за баррель. Пиковая стоимость американской нефти West Texas Intermediate (WTI) составила 60,39 доллара.
Рост цен связан с сокращением поставок «черного золота» странами ОПЕК, а также с введением американских санкций против Ирана и Венесуэлы.
Если до введения Штатами антииранских санкций поставки нефти Тегераном составляли по меньшей мере 2,5 миллиона баррелей в сутки, то сейчас этот показатель сократился до миллиона баррелей.
Объем добычи сырой нефти в Венесуэле также сократился на фоне санкций США и внутреннего политического и экономического кризиса. Раньше поставки составляли три миллиона баррелей в сутки, сейчас Каракас экспортирует только один миллион баррелей.
Все эти факторы привели к тому, что в США произошел небывалый скачок добычи нефти до рекордных 12,1 миллиона баррелей в сутки. Это сделало США, как пишет Reuters, «крупнейшим производителем в мире, опередивщим Россию и Саудовскую Аравию».
По оценкам Международного энергетического агентства, к 2021 году Соединенные Штаты станут чистым экспортером сырой нефти.
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Комментарии1
Рынки , Международное энергетическое агентство , ОПЕК , Reuters
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