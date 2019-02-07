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Заседание ЦБ не повлияет на рубль 

Рамблер 30 минут назад
Фото: Reuters
Рубль недооценен, но может продолжить дешеветь, но едва ли значительно, считает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.
Накануне российская и другие основные валюты развивающихся стран подешевели по отношению к доллару на 0,3-1,2%. Рубль вчера достигал недельного минимума — 65,9 за доллар.
По мнению Поддубского, понижению способствовало давившее на валюты развивающихся стран локальное ухудшение настроений на мировых площадках.
В краткосрочной перспективе, прогнозирует эксперт, определяющим фактором для рубля будет именно отношение инвесторов к этой группе валют, однако нет фундаментальных предпосылок того, что рубль может ослабеть значительно.
«Рубль остается несколько недооцененным, счет текущих операций в ближайшие месяцы сезонно сильный, объем покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила относительно невелик», — объяснил Поддубский.
Также аналитик отметил, что едва ли сильно на курсе рубля скажется завтрашнее заседание Центрального банка России — у регулятора нет поводов повышать ключевую ставку, ведь разгон инфляции пока не превышает прогноза ЦБ.
Комментарии
Рынки , Михаил Поддубский , Промсвязьбанк , Центральный банк России
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