Заседание ЦБ не повлияет на рубль

Михаил Поддубский. Рубль недооценен, но может продолжить дешеветь, но едва ли значительно, считает аналитик Промсвязьбанка

Накануне российская и другие основные валюты развивающихся стран подешевели по отношению к доллару на 0,3-1,2%. Рубль вчера достигал недельного минимума — 65,9 за доллар.

По мнению Поддубского, понижению способствовало давившее на валюты развивающихся стран локальное ухудшение настроений на мировых площадках.

В краткосрочной перспективе, прогнозирует эксперт, определяющим фактором для рубля будет именно отношение инвесторов к этой группе валют, однако нет фундаментальных предпосылок того, что рубль может ослабеть значительно.

«Рубль остается несколько недооцененным, счет текущих операций в ближайшие месяцы сезонно сильный, объем покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила относительно невелик», — объяснил Поддубский.