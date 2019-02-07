Нефть дешевеет на фоне рекордной добычи сырья в США

Мировые цены на нефть снижаются в четверг днем на фоне данных минэнерго США о сохранении добычи сырья в стране на рекордном уровне, а также опасений за спрос на мировом рынке, следует из данных торгов.

По состоянию на 13.48 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,35% — до 62,48 доллара за баррель, стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,44%, до 53,76 доллара за баррель.

Давление на настроения инвесторов продолжают оказывать данные минэнерго США, опубликованные в среду о том, что добыча нефти в США за предыдущую неделю составила рекордные 11,9 миллиона баррелей в день, не изменившись по сравнению с прошлой неделей.

Кроме того, после публикации статистики из Германии на рынке обострились опасения относительно того, что замедление роста мировой экономики может вскоре оказать давление на темпы роста спроса на энергоносители. В частности, согласно официальным данным, объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в декабре сократился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Падение показателя отмечается третий месяц подряд. Аналитики, напротив, ожидали роста индикатора на 0,7%.

При этом поддержку ценам продолжает оказывать ситуация в Венесуэле. США 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA, заблокировав ее активы и интересы в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.