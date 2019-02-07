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Ценам на нефть предрекли обвал 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Еврокомиссия (ЕК) понизила прогноз среднегодовой цены нефти Brent в 2019-2020 годах до 61 доллара за баррель, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет ЕК.
Это на 24 процента ниже осеннего прогноза ЕК на 2019 год, и на 20 процентов ниже прогноза на 2020 год. Тогда ожидалось, что в 2019 году нефть марки Brent будет стоить 80,6 доллара за баррель, в 2020-м — 76,7 доллара за баррель.
Коррекцию в Еврокомиссии объясняют тем, что цены будут сдерживать рост добычи в США и Канаде и снижение мирового спроса на нефть.
По оценке Deutsche Bank, низкие цены на нефть уже существенно не влияют на курс рубля. Как указано в отчете банка, этого удалось достичь благодаря бюджетному правилу, которое ввели, чтобы оградить рубль от их колебаний.
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Рынки , Экономика , ДОЙЧЕ Банк , Еврокомиссия , ИТАР-ТАСС
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