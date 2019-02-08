Изъятие долларов может привести к новому обвалу рынков

Эйфория на финансовых рынках улетучилась вместе с ликвидностью. По мере изъятия долларов из системы, американская валюта начала расти, выбив тем самым почву из-под ног "быков".

Американские фондовые индексы по итогам четверга потеряли примерно по 1%, причем падение было достаточно динамичным, хотя в последние минуты сессии наблюдался небольшой отскок.

И хотя ФРС США по итогам январского заседания объявила о готовности скорректировать программу сокращения баланса, это только слова, и пока никаких действий не предпринято, и изъятие ликвидности продолжается. В январе, напомним, почти все доллары остались в системе, однако в феврале ликвидность резко снизилась.

В среду, 6 февраля, ФРС погасила казначейские облигации на своем балансе на сумму $14,2 млрд, а объем изъятий ликвидности стал максимальным с начала года.

Всего же за месяц ФРС заберет из системы $52,1 млрд

Дополнительное изъятие происходит путем размещения новых казначейских облигаций. В январе из-за шатдауна их почти не было.

В общей сложности инвесторам будут предложены бумаги на $253 млрд

Ранее "Вести. Экономики" уже отмечали, что ввиду этих факторов в ближайшее время на рынках возможен серьезный провал. Если это предположение окажется верным, к следующему заседанию Федрезерва будет готова почва для смягчения монетарной политики.

Очередной раз мы видим слаженную работу глобальных СМИ и финансовых рынков. Когда идет восходящий тренд, и для этого складываются все условия, все известные информационные издания рассказывают только позитивные новости: о прогрессе в переговорах КНР и США, приводят оптимистичные прогнозы инвестбанков, но когда ситуация меняется, ликвидность уходит, тут же появляются истории со знаком минус.

Так было и накануне. CNBC, разумеется, со ссылкой на свои источники сообщило, что встреча Трампа и Си под угрозой и может не состояться до конца февраля, то есть торговое соглашение под угрозой.

Потом уже эту информацию косвенно подтвердил экономический советник Белого дома Лари Каддлоу.

Укрепление доллара

Пока центробанки мира ставят на паузу свои планы по ужесточению монетарной политики, доллар может вновь оказаться в выигрыше — не потому, что он столь привлекателен, а оттого, что является лучшим среди плохих, отмечает Bloomberg

Ряд регуляторов, включая Резервный банк Австралии и Европейский центробанк , признают усиление рисков и, как следствие, меняют свои прогнозы по монетарной политике. В итоге при том, что даже Федеральная резервная система сигнализирует, что пока не будет повышать процентные ставки, трейдеры все активнее прогнозируют, что валюта США сохранит свои позиции.

Если американская экономика продолжает двигаться по восходящей, то про еврозону этого никак нельзя сказать. Состояние ее экономики в целом со структурной и циклической точек зрения намного хуже.

"Парадокс, что доллар растет, хотя доходности в США остаются низкими", — сказал Bloomberg руководитель глобального отдела валютной стратегии Brown Brothers Harriman в Нью-Йорке Вин Тин.

Если рынок вновь начнет закладывать в цены повышение ставки ФРС в этом году, а доходность 10-летних казначейских бумаг пойдет вверх, "это поддержит очередную волну ралли доллара", прогнозирует он.